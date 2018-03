Uit water geredde man in Breda overleden

Een twintigjarige man uit Breda die zaterdagochtend door de brandweer was gered uit een auto die te water was geraakt, is in het ziekenhuis overleden.

De politie kreeg een melding dat een auto in het water was beland bij de Markkade in Breda. Een negentienjarige jongeman kon zelfstandig uit het voertuig klimmen en aan de kant komen. Hij zei dat er nog een persoon in de auto zat, waarna duikers van de brandweer het water ingingen om hem te redden. Hij werd in zorgwekkende toestand naar het ziekenhuis gebracht, waar hij overleed.

Het is nog niet duidelijk waardoor de auto in het water belandde.