Vaarverbod voor ijspret Amsterdam ingetrokken

Het vaarverbod dat sinds dinsdag gold voor een deel van de Amsterdamse grachten is ingetrokken. Ook gaat de Eenhoornsluis in het centrum van de hoofdstad weer open. De dooi is ingetreden en het lijkt er niet op dat de vorst terugkeert, meldt waterbeheerder Waternet zondag.

Het vaarverbod werd in het leven geroepen om de ijsgroei in een deel van de grachten te bevorderen. Nu het weer dooit en het verbod is ingetrokken, gaat Waternet met speciale vaartuigen het ijs in de grachten breken, om mogelijke schade door zogenoemd opkruiend ijs aan woonboten en kades te beperken. Daarna zijn de grachten volgens de beheerder weer bevaarbaar.

De Amsterdamse politie waarschuwt sinds zaterdag al niet meer het ijs in Amsterdam en omstreken op te gaan. Zondag zag de politie desondanks weer mensen op het ijs op de Prinsengracht. ,,Het ijs op de grachten is zeer onbetrouwbaar. Je brengt niet alleen jezelf in gevaar maar het levert ook risico‚Äôs op voor de hulpverleningsdiensten die tot redding over moeten gaan”, twitterde de politie zondag.