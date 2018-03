Flinke commotie om ‘seksistisch’ kinderfeestjeset Albert Heijn

Een nieuw voetbalspel dat de Albert Heijn verkoopt heeft voor veel verontwaardiging gezorgd op sociale media. De supermarktketen heeft laten weten het spel uit de schappen te halen.

Op de zogenoemde ‘soccer box’ staat de volgende omschrijving: ‘Alles voor een voetbalfeestje. Voor 4 jongens van 8 tot 13 jaar.’Β Voetbaltrainer van Sparta Nijkerk, Hans Stam, reageert verontwaardigd op de tekst: “Weten jullie wel hoe het meidenvoetbal leeft bij v.v. Sparta Nijkerk?”

Maar er is niet alleen commotie over de omschrijving op de verpakking. Ook het setje met kaarten in het pakket doet menig wenkbrauwen fronsen. Op de vraag ‘Wat wil je echt niet zien?’ luidt bijvoorbeeld een van de antwoorden: ‘Huilende meiden’. Een andere vraag is: ‘Een meisje dat je niet leuk vindt, vraagt je uit. Wat doe jij?’. Een van de antwoorden is: ‘Ik lach haar uit’. “Welke boodschap wil je aan de jeugd meegeven, Albert Heijn? #seksisme #stereotype #boodschap”, is de reactie van oprichter van VIDM Janneke van Heugten.

Albert Heijn laat weten het product, dat in zo’n honderd supermarkten wordt verkocht, uit de schappen te halen: “Zowel bij de Soccer- als Fashionbox gaat het om onzorgvuldig gekozen productomschrijvingen. Het product is in een beperkt aantal winkels beschikbaar, maar wordt zo snel mogelijk uit de winkel gehaald.”

Lees ook:

Ze zijn gewoon bang dat meisjes dit spel ook al beter kunnen #voetbal #voetbalvrouwen #AlbertHeijn https://t.co/iyZAx4fum9 — Christel Arnoldus (@Christel_Velp) March 5, 2018

Ook zijn er sociale media gebruikers die de commotie overdreven vinden. Zo twittertΒ Floor Zijdenbos het volgende:Β “Hoe groot is de groep die hier aanstoot aanneemt? Zo langzamerhand kan er niets meer.”

Ik geef het op, Nederland is nu officieel een land waar iedereen wel over iets of iemand moet zeuren. Stop #blankevla. Ik voel me beledigd! Haal uit de schappen #albertheijn #jannekeVIDM πŸ™‚ — carl van es (@carlvanes) March 5, 2018

Seksistisch? Voetbal is voor mannen πŸ˜‰ overigens vind ik voetbal Soccer noemen vele malen erger. #albertheijn https://t.co/552QhlZrJY — Huig (@colmschate) March 5, 2018