Nederlands getinte Loving Vincent mist Oscar

Loving Vincent heeft geen Oscar gekregen in de categorie beste animatiefilm. De genomineerde film die verhaalt over het leven en de mysterieuze dood van Vincent van Gogh is jarenlang ondersteund door het Van Gogh Museum. Museumdirecteur Alex Rüger zag in de zaal hoe Coco met het Oscarbeeldje aan de haal ging.

Het museum maakte veel reclame voor de animatiefilm in de strijd om een Oscar. Met de campagne #Vincentdeservesthis, een billboard op de Sunset Boulevard in Los Angeles, advertenties in Amerikaanse filmbladen en een uitgebreide socialemediacampagne liet het museum blijken dat Loving Vincent een Oscar verdiende.