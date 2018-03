Poten geroosterde Haagse reiger naar museum

De poten van de dode blauwe reiger die zondag geroosterd werd door een dakloze man in het Haagse Bos, zijn binnenkort in het museum te zien.

De poten worden opgenomen in de collectie ‘Dode dieren met een verhaal’ van het Natuurhistorisch Museum Rotterdam, die laat zien hoe en waar mens en dier met elkaar in botsing komen en wat de gevolgen kunnen zijn. In de collectie zit onder meer de Tweede Kamermuis en de Dominomus.

De uit Rusland afkomstige man had de vogel zelf geslacht, bereid en opgegeten. Reigers zijn een beschermde diersoort, maar aangezien de man verklaarde dat hij de vogel dood had gevonden en de politie het tegendeel niet kon aantonen, wordt hij hiervoor niet vervolgd.