Rutte ingenomen met ‘zeer ervaren’ Blok

Premier Mark Rutte vindt het ,,geweldig” dat Stef Blok aantreedt als nieuwe minister van Buitenlandse Zaken. De doorgewinterde oud-minister wordt woensdag beëdigd, laten ingewijden weten.

De ,,zeer ervaren” Blok heeft als minister voor Wonen en Rijksdienst en later van Veiligheid en Justitie ,,laten zien dat hij betrouwbaar en solide” is en ,,dingen erdoor krijgt, met breed draagvlak”, zei Rutte voor de microfoon van nieuwszender BNR. ,,Dat heb je nodig in het buitenland.”

Rutte vindt het ,,op zich niet goed” dat het VVD-smaldeel in het kabinet zo weinig vrouwen telt. Maar omdat hij in zijn partij veel vrouwelijke talenten meent te zien, maakt hij zich ,,voor de langere termijn niet zoveel zorgen”.