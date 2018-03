18 maanden cel voor ex-zorgdirecteur

Aaldert van E., voormalig leider en directeur van verschillende evangelische zorgcentra, is veroordeeld tot een celstraf van achttien maanden, waarvan zes voorwaardelijk. De rechtbank in Rotterdam acht de 77-jarige man schuldig aan jarenlange ontucht met een patiënte, die inmiddels is overleden.

Volgens de rechtbank heeft Van E. misbruik gemaakt van een ,,kwetsbare vrouw voor zijn eigen seksuele genot”. De voormalig zorgdirecteur en evangelisch leider ontkent alles. Tijdens het voorlezen van het vonnis herhaalde hij meerdere keren dat hij onschuldig is. ,,Ik heb het niet gedaan, ik heb haar correct behandeld”, zei hij.

De twee stuurden elkaar expliciete seksuele berichten. Tijdens de behandeling van de zaak twee weken geleden deed Van E. deze berichten af als grapjes en codetaal. Als het bijvoorbeeld op de chat over masturbatie gaat, bedoelde de vrouw geen zelfbevrediging, aldus Van E. ,,Dan bedoelde ze ‘master beren’, dat we bijvoorbeeld lekker veel pannenkoeken gingen eten.” De rechtbank noemt dat niet geloofwaardig.

Volgens de rechtbank heeft Van E. misbruik gemaakt van zijn gezag als behandelaar. De jonge vrouw werd steeds afhankelijker van hem en ze was in de veronderstelling dat ze hem kwijt zou raken als ze niet deed wat hij wilde.

De patiënte is in 2016 overleden. Er werd vanuit gegaan dat zij zelfmoord had gepleegd, maar onlangs zijn haar moeder en stiefvader opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij haar dood en de dood van haar zus. De zus overleed een aantal jaar daarvoor, ook door zelfmoord werd aanvankelijk aangenomen.

Van E. is al eerder veroordeeld voor ontucht met patiënten. Die zaak loopt momenteel in hoger beroep.