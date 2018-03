Twee keer per jaar voor controle naar de tandarts en twee keer per dag je tanden poetsen, we weten allemaal dat het hoort, maar doen we het ook? Veertig procent van de Nederlandse volwassenen is bang om naar de tandarts te gaan, maar ook kinderen gaan niet altijd. Tandarts F.J. van Asdonk: “Voor kinderen is een bezoek aan de tandarts gratis, dat weten veel ouders niet.”

Op de dag van de tandarts staat de gezondheid én preventie van ons gebit centraal. Zo zou iedereen moeten weten dat een tandheelkundige behandeling voor kinderen tot achttien jaar in de basisverzekering zit en dat bijna alle behandelingen gratis zijn. Maar het is natuurlijk ook belangrijk dat de ouders ook gaan.

Van Asdonk, werkzaam bij tandartsenpraktijk Noorderkerk Dental Center (NKDC) in Haarlem, is gespecialiseerd in het begeleiden van mensen die angst hebben, waaronder ook kinderen. “Het is en blijft belangrijk om twee keer per jaar je tanden te laten controleren. Er zijn voldoende tandartsen die net zoals ik gespecialiseerd zijn in het behandelen van mensen die bang zijn.”

Lachgas

Met behulp van lachgas wordt ervoor gezorgd dat een behandeling geen traumatische ervaring is. Door lachgas krijg je een ontspannen gevoel en heb je een verminderd tijds- en plaatsbesef.

Tenslotte moeten we vooral tweemaal per dag onze tanden blijven toetsen, aldus Van Asdonk. “Voorkomen is beter dan genezen.” Sommige adviezen moeten we blijven horen.

Lees ook: