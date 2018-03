Al 1,4 miljoen aangiftes binnen

Er is de afgelopen dagen al veel animo geweest om belastingaangifte te doen. Bij de Belastingdienst zijn al 1,4 miljoen aangiftes binnengekomen. Dat zijn er 300.000 meer dan op hetzelfde tijdstip vorig jaar.

Volgens berichten op social media gaat bij het doen van de aangifte niet altijd alles naar wens. Er wordt geklaagd dat het systeem traag is en dat mensen de site niet goed kunnen bereiken. ,,We horen ook dat er klachten zijn. Maar bij ons zijn er geen storingen geweest en er komen nog steeds aangiftes binnen”, aldus een woordvoerder van de Belastingdienst. ,,Maar we gaan wel op zoek naar mogelijke oorzaken van de problemen die mensen ondervinden.”

De fiscus heeft voor particulieren veel gegevens al vooraf ingevuld. De gegevens voor de aangifte zijn tot nu toe 2,1 miljoen keer gedownload. Dat is 500.000 keer meer dan vorig jaar. In totaal 700.000 hiervan moeten hun aangifte nog afronden.

Volgens de Belastingdienst is er al veel belangstelling om aangifte te doen omdat mensen die alles voor 1 april inleveren, uiterlijk 1 juli te horen of ze geld terugkrijgen of moeten betalen.