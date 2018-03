Arnhem krijgt strengste milieuzone in 2019

Arnhem is vanaf 2019 de stad met de strengste milieuzone voor personenauto’s van Nederland. Dieselauto’s van voor 2004 mogen niet meer in het centrum van de Gelderse hoofdstad rijden en dieselauto’s van voor 2006 alleen als ze aan bepaalde Europese eisen voldoen.

Maandagavond stemde een raadsmeerderheid voor een motie van GroenLinks om de milieuzone in te voeren. Vorig najaar stelde het college van B en W al een strenge milieuzone voor, maar toen wilde de raad eerst nader onderzoek naar de luchtkwaliteit in Arnhem. Dat onderzoek van ingenieursbureau RoyalHaskoningDHV wees vorige week uit dat de lucht in Arnhem ongezond is en dat het invoeren van een milieuzone een goede manier zou zijn om daar iets aan te doen.

Verantwoordelijk wethouder Geert Ritsema noemde de invoering van de milieuzone maandagavond ,,een overwinning van het gezonde verstand”. Hij beloofde dat het college later in het jaar met een voorstel komt om nog meer maatregelen voor schone lucht in Arnhem te nemen. Gedacht wordt aan emissievrije stadsdistributie, volledig elektrisch openbaar vervoer en transferia aan de randen van de stad. De PvdA wilde liever op dit voorstel wachten, omdat nu onder andere niet duidelijk is wat de milieuzone betekent voor mensen die afhankelijk zijn van een auto en die een oude diesel hebben.

Arnhem is na Amsterdam, Utrecht en Rotterdam de vierde stad met een milieuzone voor personenauto’s en ook de strengste. De Koninklijke Nederlandse Automobiel Club (KNAC) is niet blij met de milieuzones, omdat elke stad zijn eigen regels bepaalt. ,,We zijn tegen, maar als het dan toch moet laat er dan één landelijk systeem komen”, vindt de KNAC.