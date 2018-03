Half miljoen schoolmaaltijden op Sint-Maarten

Het Rode Kruis heeft sinds de verwoestende orkaan Irma een half miljoen schoolmaaltijden verzorgd op het getroffen Sint-Maarten. Die mijlpaal werd maandag bereikt, meldt de hulporganisatie een half jaar na de ramp. Voeding voor de leerlingen van de achttien basisscholen op het Nederlandse deel van het eiland is nog steeds een dagelijkse zorg. Het verzorgen van ontbijt en lunch op de scholen op Sint-Maarten blijft zeker tot eind mei noodzakelijk.

Aan ruim 26.000 mensen zijn in de eerste maanden na de orkaan hulpgoederen uitgereikt. Daaronder veel flessen drinkwater, bijna 12.000 dekzeilen, 1339 hygiƫnepakketten en ruim 8000 voedselpakketten. De hulp wordt bekostigd uit de pot van 18 miljoen euro die na de ramp werd ingezameld.

Volgens het Rode Kruis gaat de hulpvoorziening onverminderd door, mede doordat de toeristische sector zwaar is getroffen en er grote werkloosheid heerst. Circa 7000 inwoners raakten hun huis kwijt, velen wonen in bij vrienden of familie. De hulporganisatie helpt 2000 huishoudens met het herstel van woningen.