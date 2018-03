Inbraak kluisjes Rabobank in Oudenbosch

In een filiaal van de Rabobank in Oudenbosch is ingebroken in kluisjes van klanten. Wat er is buitgemaakt en hoe dat heeft kunnen gebeuren, is nog niet duidelijk. Een woordvoerder van de bank bevestigt een bericht hierover van Omroep Brabant.

De roof in de kluisjeskelder werd maandagmiddag ontdekt. De politie zegt dat het om een opvallende zaak gaat. ,,Dit overkomt banken niet vaak in ons land.”

Momenteel inventariseert de bank van wie de gekraakte kluisjes zijn. Zodra daarover duidelijkheid is, worden klanten ingelicht, aldus de woordvoerder van de bank, die het ,,heel vervelend” vindt.