Kilometerheffing vrachtwagens in 2023

In 2023 zullen vrachtwagens in Nederland een kilometerheffing moeten betalen. Daar gaat het kabinet tenminste van uit, schrijft minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) aan de Tweede Kamer.

In het regeerakkoord is afgesproken de heffing zo spoedig mogelijk in te voeren. Maar als het overhaast en niet zorgvuldig wordt ingevoerd kunnen ,,grote risico’s” optreden, blijkt volgens de minister uit voorbeelden in het buitenland.

In meer landen in Europa bestaat deze heffing voor vrachtwagens al. Het registratie- en betalingssysteem van de vrachttaks moet gelijk zijn aan die in het buitenland, zodat vrachtwagens geen extra apparatuur nodig hebben.

Het geld dat het oplevert, moet worden teruggesluisd naar de vrachtsector door verlaging van de motorrijtuigenbelasting en worden geĆÆnvesteerd in innovatie en het verduurzamen van de transportsector, vindt de coalitie.