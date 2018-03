Leers temt raad Brunssum

De gemeenteraad van Brunssum zet een streep onder het verleden. De raad besloot dinsdagavond in te stemmen met een drietal voorstellen van burgemeester Gerd Leers, die een eind moeten maken aan de loopgravenoorlog die de raad maandenlang teisterde.

De raad slaagde er volgens Leers in over de eigen schaduw heen te springen en de affaire rond de omstreden wethouder Jo Palmen achter zich te laten. Unaniem zette de raad een streep onder de discussie over de benoeming van Palmen.

Daarmee lijkt een eind gekomen aan de vaak hevige ruzies na de benoeming van Palmen tot wethouder in oktober 2017. Een eerste integriteitsonderzoek viel negatief voor Palmen uit, maar ook een second opinion zette kanttekeningen bij de integriteit van Palmen.

Na de verkiezingen gaat de raad nieuw beleid formuleren rond de benoeming van wethouders. Daarnaast gaat Leers zoeken naar een oplossing voor de grondkwestie, waarover Palmen en de gemeente elkaar al jaren in de haren vliegen.