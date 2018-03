Links: bedrijf moet gelijk loon vrouw bewijzen

Middelgrote en grote bedrijven moeten voortaan bewijzen dat ze vrouwen net zoveel betalen als mannen, vinden de linkse oppositie en 50PLUS. Zij werken eigenhandig aan een wetswijziging om dat verplicht te stellen.

Organisaties met meer dan vijftig werknemers moeten elke drie jaar melden wat hun personeel verdient, als het aan GroenLinks, SP, PvdA en 50PLUS ligt. Is er sprake van ongelijke beloning en toont het bedrijf geen beterschap, dan volgt een boete.

De loonkloof tussen mannen en vrouwen is een hardnekkig probleem. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek verdienen vrouwen in Nederland nog altijd gemiddeld ruim 15 procent minder dan mannen. Soms is daar een goede reden voor, bijvoorbeeld omdat vrouwen vaker in deeltijd werken, maar dat is lang niet altijd zo.

Het is nu al verboden om een werknemer die hetzelfde werk doet als een collega zonder goede reden een lager salaris te betalen. Maar een gedupeerde werknemer kan dat moeilijk aantonen of weet zelfs niet eens dat hij of zij wordt achtergesteld. ,,Dat is de wereld op z’n kop en daarom draaien we met dit wetsvoorstel de boel om”, zegt PvdA-Kamerlid Lilianne Ploumen.

Volgens haar GroenLinks-collega Nevin Özütok is nu wel duidelijk dat het probleem ,,niet vanzelf wordt opgelost”. ,,Bedrijven laten ongelijkheid in loon bestaan, daarom is het tijd voor deze wet.” SP’er Jasper van Dijk rekent ,,op brede steun voor onze wet. Partijen die ons niet steunen, willen blijkbaar terug naar de vorige eeuw.” Corrie van Brenk van 50PLUS voegt daaraan toe dat ,,wie tijdens haar werkleven financieel wordt ondergewaardeerd” dat later ook nog eens in zijn pensioen voelt. ,,Een leven lang dus!”

Het is nog onduidelijk of het plan op steun van een Kamermeerderheid kan rekenen.