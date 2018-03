Mies Bouwman in besloten kring gecremeerd

Mies Bouwman wordt dinsdag gecremeerd. Dat gebeurt in familiekring in een crematorium in Leusden. Daar is in 2013 ook Leen Timp, de man van Mies Bouwman gecremeerd.

De televisiepresentatrice overleed vorige week maandag thuis in Elst in het bijzijn van haar kinderen. Ze is 88 jaar geworden.

Mies werd bij het grote publiek bekend tijdens de Open het Dorp-actie, in 1962. Mies Bouwman was begonnen in 1951 bij de KRO. In 1993 zette ze definitief een punt achter haar tv-carrière, maar ze verscheen incidenteel nog wel op televisie. Zo was ze in 2002 te gast in Zomergasten. In 2011 schoof ze nog een keer aan als tafeldame in De Wereld Draait Door. Ook in oktober 2016 was het tv-icoon nog een keer een uur lang te gast bij De Wereld Draait Door.

In 2009 kreeg Bouwman een Gouden Televizier Oeuvre Award.