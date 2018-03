Nabestaande eist ruim 1 miljoen na overval

De vriendin van de man die in juni 2016 omkwam bij een gewelddadige overval in Gees (Dr.) wil ruim 1.170.000 euro schadevergoeding. Dat bleek dinsdag in de rechtbank in Assen, waar het proces tegen de vier verdachten is begonnen.

Amsterdammer Abdelhak B. (28) en drie Belgen (22, 25 en 27 jaar) worden verdacht van betrokkenheid bij de overval op de vroege ochtend van 30 juni.

Het slachtoffer (69) verhuurde in het dorp Gees bungalows aan Poolse arbeiders. Drie overvallers eisten de huuropbrengst. Terwijl de ondernemer in gevecht was met twee mannen, moest zijn vriendin onder bedreiging van een vuurwapen geld uit een kluis en sieraden afgeven. Het gewonde slachtoffer overleed kort na de overval.

Abdelhak B., Yero V. (22) en Anouar K. (27) werden in het najaar van 2016 aangehouden aan de hand van DNA-sporen die in de woning van het slachtoffer werden gevonden. De vierde verdachte, Fidan J. (25) werd later opgepakt na een onderzoek van telefoongegevens. De verdachten hebben na hun aanhouding lange tijd niks willen zeggen.

Bij de rechter-commissaris hebben drie van hen later wel een verklaring afgelegd. Yero V. en Abdelhak B. hebben bekend dat ze betrokken zijn. Amsterdammer B. zegt alleen spullen zoals tape en gereedschap gegeven te hebben aan de anderen. Hij ontkent dat hij in Gees is geweest. B. is vaker veroordeeld voor overvallen. Hij werd in 2010 veroordeeld tot ruim vijf jaar cel. Ook de andere verdachten zijn vaker veroordeeld.

Waarom de vriendin van het slachtoffer zo’n forse schadevergoeding eist, blijkt donderdag. Dan behandelt de rechtbank de claim. In totaal zijn vier dagen voor het proces uitgetrokken.