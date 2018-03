Netbeheerder boos over achterlopen klokjes

Netbeheerder TenneT is samen met de andere beheerders van het hoogspanningsnet in Europa boos op twee landen in het Balkangebied. Deze landen hebben volgens een woordvoerder van TenneT een conflict met elkaar en dat zorgt ervoor dat bepaalde klokken en wekkers in heel Europa tot zes minuten gaan achterlopen.

Er wordt op hoog niveau druk uitgeoefend op de landen om zich aan de Europese stroomafspraken te houden, aldus TenneT. De netbeheerder wil niet zeggen om welke landen het precies gaat, omdat dat politiek te gevoelig zou liggen.

Ruim dertig landen zorgen er samen voor dat het hoogspanningsnet een frequentie heeft van 50 hertz. De ruziĆ«nde landen proberen elkaar onder druk te zetten door hun afgesproken portie stroom van 300 megawatt sinds half januari niet te leveren. Dat zorgt voor ,,een piepkleine dip” in het net. Het blijkt dat veel huishoudelijke klokken op bijvoorbeeld ovens en wekkers die op stroom werken daar gevoelig voor zijn en gaan achterlopen.

,,Er zijn strakke afspraken over het hoogspanningsnet in Europa. Het kan niet zo zijn dat twee landen hun conflicten afwentelen op dat net. Hier moet zo snel mogelijk een einde aan komen”, aldus TenneT. De netbeheerder verzekert dat het probleem niet voor een grote stroomstoring zal zorgen. ,,Dan grijpen de Europese netbeheerders meteen in.”