Ollongren wil uitvoeren Kamerwens niet beloven

Minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken wil nog niet beloven dat ze haar best gaat doen voor het opdoeken van het omstreden anti-nepnieuwsbureau van de Europese Unie. De Tweede Kamer heeft haar daarom expliciet gevraagd, maar ze houdt voorlopig vol dat EUvsDisinfo nuttig kan zijn. Ze gaat nu eerst met het kabinet bespreken wat ze met de oproep van de Kamer aan moet.

Ollongren ziet in de uitspraak van de Kamer wel ,,een duidelijk signaal”, dat ze ook in Brussel wil doorgeven. De D66-vicepremier zal duidelijk maken dat de Kamer het ,,hoog heeft opgenomen” dat EUvsDisinfo Nederlandse media ten onrechte als nepnieuwsverspreiders heeft gebrandmerkt. Zulke fouten mogen volgens Ollongren niet meer worden gemaakt, maar ze blijft erbij dat het EU-bureau met zijn werk moet kunnen doorgaan. Bovendien staat Nederland met een pleidooi voor opheffing alleen en maakt dat dus geen kans.

EUvsDisinfo heeft als taak de invloed van Russische propaganda in de Europese pers tegen te gaan en publiceerde op zijn website een lijst met voorbeelden daarvan. De dienst raakte in opspraak omdat het onder meer NPO Radio 1, De Gelderlander, GeenStijl en The Post Online ten onrechte brandmerkte als verspreiders van nepnieuws. EUvsDisinfo ,,schiet zijn doel voorbij” en ,,bemoeit zich met de vrije pers in Nederland”, vindt een Kamermeerderheid, regeringspartij VVD inbegrepen.

Ollongren vindt wel dat EUvsDisinfo voortaan anders te werk moet gaan. De makers moeten desinformatie ontmaskeren ,,zonder verder uitspraken te doen over de intenties van de bron” en ,,zonder de onafhankelijke media te controleren of te veroordelen”. De minister wil dat de Europese Unie de dienst waartoe EUvsDisinfo behoort, de zogeheten East StratCom Task Force, juist versterkt.

Enkele Nederlandse media die door EUvsDisinfo als nepnieuwsverspreider werden bestempeld, hebben vorige maand een rechtszaak aangespannen tegen de EU. GS Media (GeenStijl), The Post Online en de Persgroep krijgen bijval van het Nederlands Genootschap van Hoofdredacteuren. Volgens het Genootschap werpt de EU zich op als arbiter van de waarheid en dat is in een democratische samenleving niet aan de overheid.