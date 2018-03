Stakende leraren marcheren door Amsterdam

Tienduizend stakende leraren en ander onderwijspersoneel lopen volgende week woensdag in een mars door Amsterdam, zo verwachten onderwijsorganisaties.

,,De sobere mars van het Waterlooplein naar het Museumplein onderstreept dat het nog steeds code rood is in het primair onderwijs. De kwaliteit van het onderwijs staat zwaar onder druk door het stijgende lerarentekort”, aldus de onderwijsorganisaties, verenigd in het PO-Front.

Die woensdag staken leraren uit Utrecht, Noord-Holland en Flevoland uit protest tegen de in hun ogen te lage salarissen en te hoge werkdruk. Aan het eind van de mars wordt het ‘estafettestokje’ overgedragen aan leraren in Brabant en Limburg die op vrijdag 13 april actievoeren.

De leraren verzamelen volgende week woensdag om 12.00 uur bij de Stopera op het Waterlooplein waarna ze naar het Museumplein lopen. De mars duurt naar verwachting ruim een uur.