Tournee tatoeëerder Schiffmacher afgelast

De theatertournee van Henk Schiffmacher is dinsdag afgelast omdat de bekende tatoeëerder kampt met hartproblemen. ,,Hij is maandag, op last van zijn cardioloog, met enige spoed opgenomen in het ziekenhuis en wordt de komende vijf dagen verder onderzocht en constant gemonitord”, aldus de familie in een verklaring.

De komende vijf voorstellingen van Schiffmacher Vertelt gaan niet door. Het gaat volgens de organisator om het optreden van dinsdagavond in Amstelveen en verder om voorstellingen in Winschoten, Weert, Nijmegen en Franeker. ,,Het is de bedoeling dat ze binnenkort worden ingehaald. Henk maakt het naar omstandigheden goed.”

In de voorstelling blikt hij terug op zijn leven: van ontmoetingen met de laatste koppensnellers in Borneo en een ontmoeting met zangeres Lady Gaga tot zijn belevenissen als tatoeëerder.