‘Werkgever remt soms vertrouwenspersoon’

Een op de tien interne vertrouwenspersonen is wel eens teruggefloten door zijn of haar werkgever nadat ze zich hadden ingezet voor een slachtoffer van seksuele intimidatie. Voor vertrouwenspersonen die buiten de organisatie werken geldt dat in 23 procent van de gevallen. Dat blijkt uit een enquête in opdracht van de Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen (LVV) en onderzoeksprogramma De Monitor.

Uit de studie blijkt verder dat ruim 80 procent van de vertrouwenspersonen wil dat hun rechtspositie in de wet wordt verstevigd. Een betere rechtspositie zorgt er volgens het LVV voor dat vertrouwenspersonen slachtoffers beter kunnen helpen, omdat ze dan niet bang hoeven te zijn hun baan kwijt te raken. Nu zijn de vertrouwenspersonen ‘vogelvrij’, aldus de LVV.

Volgens de belangenvereniging heeft een op de zes werknemers last van pestende of opdringerige collega’s. Dat betekent ruim 1,2 miljoen mensen in Nederland.