Acteur Ben Hulsman (Oppassen!!!) overleden

In zijn woonplaats Amsterdam is woensdag op 86-jarige leeftijd acteur Ben Hulsman overleden. Dat maakte zijn familie bekend.

Hulsman speelde sinds het begin van de jaren 60 rollen in tientallen televisieseries en films. Op televisie was de acteur te zien in series als ’t Schaep met de 5 pooten, Swiebertje, Hollands Glorie, Zeg ‘ns Aaa en Baantjer.

In de succesvolle VARA-televisiekomedie Oppassen!!!, speelde Hulsman meer dan 300 keer rol van opa Willem Bol. Met 321 afleveringen is Oppassen!!!, dat tussen 1990 en 2003 werd uitgezonden, de langstlopende komedieserie van de Nederlandse televisie.