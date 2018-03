Advocaat wil aanhouding strafzaak ‘Noffel’

Advocaat Inez Weski heeft de rechtbank in Amsterdam woensdagochtend gevraagd de zaak tegen haar cliënt Naoufal F. (38) aan te houden. Volgens Weski kan zij haar cliënt niet verdedigen, omdat het Openbaar Ministerie (OM) ,,geen toetsbaar en controleerbaar inzicht” heeft gegeven in de selectie van belastende gegevens die zijn gebruikt na de inbeslagname van in Canada geplaatste servers van het Nederlandse bedrijf Ennetcom. De Ennetcom-data spelen een sleutelrol in de bewijsvoering tegen F.

Naoufal F. – bijnaam Noffel – wordt vervolgd voor witwassen en paspoortfraude, maar het OM ziet hem vooral als de man die opdracht gaf voor de moordpoging op Peter ‘Pjotr’ R. in Diemen in november 2015. Bevestiging van die rol zegt justitie te hebben gevonden op de Ennetcom-servers. Nadat NFI-onderzoekers de beveiliging daarvan hadden gekraakt, werden in de enorme berg met data berichten ontdekt die de daders en hun opdrachtgever elkaar stuurden.