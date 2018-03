Beheerder hsl claimt miljoenen van ministerie

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat moet mogelijk miljoenen euro’s bijleggen om schade aan de hogesnelheidslijn te herstellen. De beheerder van de hsl, Infraspeed, heeft een schadeclaim ingediend omdat de intercity’s die er nu rijden het spoor zouden beschadigen.

De claim bedraagt voorlopig 10 miljoen euro, maar de schade kan de komende jaren nog oplopen. Infraspeed wil die op het ministerie verhalen, omdat die intercity’s toestaat op de hsl sinds het misliep met de hogesnelheidstrein Fyra.

Het ministerie is er nog niet van overtuigd dat de intercity’s de boosdoener zijn. Het laat de beheerder van het gewone spoor, ProRail, onderzoeken of het niet aan het onderhoud schort of aan de kwaliteit van het spoor zelf. Daarvoor is Infraspeed zelf verantwoordelijk.

Ook moet uit dat onderzoek duidelijk worden hoeveel schade er precies is aangericht en hoeveel dat gaat kosten. Het onderzoek is binnenkort klaar. Infraspeed repareert intussen gewoon de schade.