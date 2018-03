D66 bezorgd over contacten met tabakslobby

D66 wil opheldering over de communicatie tussen ministeries en de tabaksindustrie. Ministeries moeten dergelijke contacten sinds maart 2016 openbaar maken, maar uit een publicatie in Vrij Nederland (VN) blijkt dat dit lang niet altijd gebeurt. D66-Kamerlid Antje Diertens wil opheldering van staatssecretaris Paul Blokhuis (Volksgezondheid).

,,Het is zorgelijk dat niet alle contacten met de tabaksindustrie openbaar zijn gemaakt’’, vindt Diertens. ,,D66 wil van de staatssecretaris weten waarom contacten met de tabakslobby niet goed geregistreerd worden, daarom gaan wij Kamervragen aan hem stellen.’’

,,De overheid stelt zich terughoudend op in het contact met de tabaksindustrie. Contact is alleen toegestaan om wet- en regelgeving goed uit te voeren. Transparantie over dit contact is belangrijk’’, schrijft het ministerie op zijn website.

Maar aan dat laatste schort het nogal, concludeert Vrij Nederland. Elk ministerie is zelf verantwoordelijk voor het openbaar maken van deze contacten, zo staat in het protocol dat daarover is opgesteld.

Volksgezondheid maakte drie van de dertig contactmomenten niet openbaar, maar zegt bezig te zijn deze achterstand weg te werken. Financiën publiceerde een derde niet, maar zegt dat dat een achterstand bij de douane betreft. De douane was woensdag niet bereikbaar voor commentaar.

Economische Zaken liet volgens VN na alle zeven contactmomenten openbaar te maken, maar een woordvoerster nuanceert dit beeld. Vier van de zeven waren van voor 2016 en een betrof een intern gespreksverslag, aldus de woordvoerster. “De overige twee gespreksverslagen werden naar VWS gestuurd, in de naar nu blijkt onjuiste veronderstelling dat dat ministerie hier een coördinerende rol in had. In de toekomst zullen we dit direct op onze eigen website zetten.”