Grote oefening op verdacht pakket PSV-stadion

Politie, brandweer en de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) houden woensdag een grote oefening in het Philips Stadion in Eindhoven. Er doen in totaal zo’n vijftig specialisten aan mee. Ze moeten reageren op een fictieve melding over een verdacht pakketje waar mogelijk een chemische stof in zit.

Om die reden is een belangrijke rol weggelegd voor het Landelijk Team Forensische Opsporing (LTFO), dat zich toelegt op incidenten met chemische, biologische, radiologische en nucleaire middelen. Leden van het team gaan onder meer een ‘wasstraat’ inrichten, waar beschermende kleding en apparatuur die mogelijk is blootgesteld aan een besmetting, wordt schoongemaakt.

De oefening begint woensdagochtend en gaat tot in de middag door.