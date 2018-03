Hulpverleners extra getraind om mensenhandel

Hulpverleners krijgen een extra training om signalen van mensenhandel te herkennen. Het Rode Kruis heeft hiervoor samen met het COA, VluchtelingenWerk en het coördinatiecentrum tegen Mensenhandel CoMensha een onlinecursus ontwikkeld.

Tussen 2012 en 2016 zijn er steeds minder slachtoffers van mensenhandel gesignaleerd en gemeld, terwijl het vermoeden bestaat dat het aantal daadwerkelijke slachtoffers juist is toegenomen. Dat blijkt uit onderzoek van de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen. In die periode was er in Nederland een groter aantal asielzoekers en migranten. Deze groep is volgens de hulporganisaties extra kwetsbaar voor mensenhandel.

De cursus gaat in op het herkennen van signalen van mensenhandel en wat je als hulpverlener moet doen om het slachtoffer te helpen. ,,Het is belangrijk dat iedereen alert is op deze signalen. Als iemand bijvoorbeeld vertelt dat hij zijn paspoort af moet geven aan zijn werkgever, lange dagen moet werken, nauwelijks betaald krijgt of met valse beloften naar Nederland is gehaald, moet er een belletje gaan rinkelen”, zegt Nico Zuurmond, hoofd Nationale Hulp van het Rode Kruis.

Het is de eerste keer dat de vier organisaties de handen ineenslaan tegen mensenhandel.