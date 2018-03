Met de campagne Men4Women vraagt Janneke van Heugten van mediaplatform Vaker in de Media samen met Free Press Unlimited op 8 maart, op Internationale Vrouwendag, aandacht voor de positie van vrouwen in de media. Ze hebben samen met mannen, voornamelijk mannelijke mediaprofessionals, een speciale actie in petto.

Over tweehonderd jaar is genderongelijkheid nog net zo groot als de veranderingen op dit vlak in dit tempo blijven doorgaan, aldus The Global Gender Gap Report 2017. Nederland scoort zeer matig waar het gaat om gendergelijkheid, met name in de media. Dit betreft zowel de posities die vrouwen bekleden als de manier waarop ze worden weergegeven.

In Nederland zien we minder vrouwen in de media (21 procent) dan in bijvoorbeeld Congo (30 procent) en Pakistan (36 procent). En van het aantal hoofdredacteuren van kranten, vakbladen en publiekstijdschriften in Nederland is slechts 20 procent vrouw. Ook in de sector zelf is er in Nederland nog steeds sprake van een glazen plafond, loonkloof, seksisme op de werkvloer en een draaideur-effect, aldus Villamedia, het magazine van de journalistenvakbond in Nederland.

Schokkend volgens Janneke, omdat stereotypen en heersende normen invloed hebben op de carrières en persoonlijke levens van vrouwen én mannen. Als je nooit een vrouwelijke expert hoort of ziet over politiek, economie of technologie, kies je minder snel een carrière in die richting. Mannen zien we meestal als leiders op hun vakgebied, terwijl het over hun vaderschap een stuk minder gaat.

Meedoen?

Op 8 maart hebben mannen de kans hier wat aan te doen. Meedoen? Dat kan op verschillende manieren. Zo kun je op 8 maart naar Hilversum of Amsterdam komen om samen met mannelijke mediaprofessionals de straat op te gaan om aandacht te vragen voor gendergelijkheid in de media. Ook kun je van je laten horen op sociale media of op de werkvloer, in praatprogramma’s, actualiteitenrubrieken, kranten en tijdschriften. Kijk op Freepressunlimited.org voor meer informatie.

