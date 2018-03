Koefnoen en Rijksmuseum maken komische serie

De makers van Koefnoen en het Rijksmuseum hebben een vierdelige webserie gemaakt voor de nieuwe tentoonstelling High Society die donderdag opent.

Elke week gaat een aflevering via social media van het Rijksmuseum in première met Owen Schumacher, Paul Groot, Jeremy Baker, Eva Crutzen en Jort Kelder in de hoofdrol.

,,De acteurs brengen de levensgrote portretten uit de tentoonstelling tot leven. De jetset van weleer ontmoet elkaar op een glamourfeest en roddelt er lustig op los”, kondigt het Rijksmuseum aan. Het is voor het eerst dat een Nederlands museum een komische serie maakt.

High Society viert de verwerving van Rembrandts huwelijksportretten van Marten Soolmans en Oopjen Coppit die Nederland en Frankrijk in 2016 samen kochten. ,,De pas gerestaureerde Marten en Oopjen stralen te midden van bijna veertig machtige vorsten, excentrieke aristocraten en puissant rijke burgers, die zich in vol ornaat lieten schilderen door de beste kunstenaars van hun tijd.”