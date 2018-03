‘Nederland trekt 20 miljoen toeristen in 2020’

De groei van het toerisme in Nederland blijft zeer sterk. Volgens het economisch bureau van ING ziet het ernaar uit dat het aantal buitenlandse toeristen in 2020 boven de 20 miljoen zal uitkomen. De analisten van de bank spreken van een stroomversnelling: in 2009 kwamen nog 9,9 miljoen buitenlanders in Nederland vakantie vieren.

Vorig jaar was dat aantal toegenomen tot 17,6 miljoen, 10 procent meer dan een jaar eerder. Als redenen voor de toename noemen de onderzoekers onder meer stijgende welvaart en vergrijzing in buurlanden en opkomende markten. Ook de internationale vliegverbindingen zijn verbeterd.

De toestroom is onder meer gunstig voor de horecasector. Die beleeft goede tijden, want ook Nederlandse consumenten geven meer geld uit nu de economie er gunstig voor staat. Het economisch bureau van ING voorziet voor dit jaar een omzetgroei van 3 procent.

Met de toename wordt het steeds belangrijker om de stroom in goede banen te leiden. Amsterdam heeft onlangs bijvoorbeeld de regels voor vakantieverhuur van woningen aangescherpt.