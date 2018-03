Compensatie vrouwelijke zelfstandigen in mei

Vrouwelijke zelfstandigen die tussen mei 2005 en juni 2008 een kind kregen, maar geen uitkering, kunnen vanaf 15 mei compensatie aanvragen. Minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken) heeft de regeling die dit mogelijk maakt ondertekend.

Door een wijziging in de Wet arbeid en zorg (Wazo) verviel in mei 2005 de zwangerschaps- en bevallingsuitkering voor zelfstandigen. In juni 2008 werd dit hersteld. Een aantal vrouwelijke zzp’ers die in de tussenliggende periode een kind kreeg, maar geen uitkering, stapte naar de rechter. De vorige minister van Sociale Zaken, Lodewijk Asscher, besloot vorig jaar een compensatieregeling in het leven te roepen.

Vrouwelijke zzp’ers die in aanmerking komen kunnen zich tussen 15 mei en 1 oktober melden. Sociale Zaken schat dat zo’n twintigduizend vrouwen in aanmerking komen voor een bedrag van 5600 euro bruto. Het geld wordt vanaf 1 januari uitgekeerd.