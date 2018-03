‘Drie grote steden klimaatvriendelijkst’

Hoewel in de grote steden sprake is van de meeste luchtvervuiling en lawaai voeren Amsterdam, Utrecht en Rotterdam wel het beste beleid om een gezonde en klimaatvriendelijke stad te worden. Ze bieden fietsers, voetgangers en gebruikers van openbaar vervoer de beste voorzieningen en hebben meer oog voor schoner en efficiënt autogebruik dan andere gemeenten. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van de Fietsersbond, het Longfonds en Milieudefensie, MENSenSTRAAT, Natuur & Milieu, Rover en Wandelnet.

De organisaties roepen alle steden op om de komende jaren te zorgen voor duurzame, actieve en gezonde mobiliteit. Volgens Anne Knol van Milieudefensie kunnen gemeenten veel doen om over te stappen naar duurzame mobiliteit. ,,Met dit onderzoek kunnen zij zien op welke punten ze het goed doen, op welke punten minder, en wat ze van elkaar kunnen leren. Want zelfs bij de koplopers is nog veel winst te behalen. De grootste knelpunten op het gebied van luchtvervuiling, drukte en lawaai vinden we bijvoorbeeld in de grote steden. Er is ook daar dus nog een wereld te winnen.”