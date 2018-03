Explosies en gewonde bij loodsbrand in Hoeven

In een loods achter een woning aan de Korte Bunder in het Brabantse Hoeven woedt een grote brand. Daarbij heeft een persoon brandwonden opgelopen. Er zijn explosies in het bedrijfspand en de oorzaak daarvan is onduidelijk, zegt een woordvoerder van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant.

Even na middernacht ontstond het vuur op een terrein met zowel woonhuizen als bedrijfspanden. ,,We hebben snel opgeschaald om voldoende personeel te hebben en genoeg water te winnen. Ook is een ambulance ter plaatse om een persoon te behandelen voor zijn brandwonden. Of de gewonde ook in de loods was is niet duidelijk. De persoon heeft in ieder geval wel met het vuur te maken”, aldus de woordvoerder die benadrukt dat er geen gevaar is dat het vuur overslaat naar nabijgelegen woningen.

,,We hebben het vuur onder controle maar het zal nog wel even duren voor het sein brand meester wordt gegeven.”