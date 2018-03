Heinekenprijs naar Erik van Lieshout

De Dr. A.H. Heinekenprijs voor de Kunst gaat deze keer naar beeldend kunstenaar Erik van Lieshout. De prijs van 100.000 euro is voor de helft bestemd voor een publicatie en/of tentoonstelling.

Van Lieshout maakt tekeningen, collages, sculpturen en videowerken, veelal samen als multimediale installaties. De jury prijst de laureaat om ,,het radicale, het persoonlijke en het confronterende karakter” van zijn werk. ,,Hij gaat op zoek naar de pijnpunten van de maatschappij in zijn eigenzinnige tragikomische stijl. Het werk is altijd even sterk, blijft groeien en is puur: het kent geen zendingsdrang”, stelt het college vast.

,,Van Lieshout gaat de dialoog aan met groepen mensen uit de samenleving, ook met diegenen waar meestal met een boog omheen wordt gelopen: bewoners van achterstandswijken, verslaafden, zwervers en aanhangers van extreem rechts of links. Hij stelt kwesties aan de orde als drugs, seks, geweld en doorgeschoten regelgeving. Erik van Lieshout schuwt geen enkel taboe of precaire situatie, integendeel, hij gaat er recht op af en zoekt de dialoog’, oordeelt de jury verder.”

De prijs wordt sinds 1988 eens in de twee jaar toegekend. Onder anderen Peter Struycken, Mark Manders, Daan van Golden en Aernout Mik vielen eerder in de prijzen.

De Dr. A.H. Heinekenprijs voor de Kunst, gefinancierd uit een particulier fonds, bestaat dit jaar dertig jaar, wat van de zomer wordt gevierd met een jubileumtentoonstelling in het Van Abbemuseum in Eindhoven.