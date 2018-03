‘Info gevangenen niet zomaar naar gemeenten’

Gegevens over gedetineerden die binnenkort vrijkomen mogen niet zomaar automatisch worden gedeeld met gemeenten, al is het doel daarvan de re-integratie van de gedetineerden te ondersteunen. Dat oordeelt de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ).

Het was de RSJ zelf die vorig jaar oordeelde dat de nazorg voor gedetineerden veel te wensen overlaat. Gevangenissen, gemeenten en reclassering werken gebrekkig samen, concludeerde de raad. Maar informatie met gemeenten delen zonder dat de persoon over wie het gaat daarvoor toestemming geeft, mag alleen als sprake is van een zwaarwegend algemeen belang – denk aan gevaar voor de openbare orde en recidivegevaar – en als dit wettelijk geregeld is.

De RSJ trok vorig jaar al aan de bel en meldde toen dat de helft van de gedetineerden ├╝berhaupt geen hulp krijgt bij terugkeer in de samenleving. Zij zitten te kort vast om aan hun re-integratie te kunnen werken.