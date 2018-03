Koning en koningin Jordanië naar Nederland

Koning Abdullah II bin al-Hussein en koningin Rania al-Abdullah van Jordanië brengen dinsdag 20 en woensdag 21 maart een officieel bezoek aan Nederland. Ze doen dat op uitnodiging van koning Willem-Alexander en koningin Máxima.

Het officiële bezoek komt in de plaats van het voorgenomen staatsbezoek in oktober 2017. Dat werd toen in onderling overleg om onbekende redenen uitgesteld.

Op de eerste dag van het tweedaagse bezoek gaan de koninklijke echtparen naar het Haagse theater Diligentia. Daar houdt de Jordaanse koning een toespraak voor het gemeentelijke project World Class Students. Verder bezoeken koningin Máxima en koningin Rania het Gemeentemuseum Den Haag en wonen Willem-Alexander en Abdullah II een rondetafelgesprek bij over contraterrorisme.

Woensdag bezoekt de Jordaanse vorst het parlement en heeft hij een ontmoeting met premier Mark Rutte. Daarna volgt een regeringslunch met daarbij ook de vorstinnen, die dan ’s ochtends het Haagse Mondriaan College hebben bezocht.

Na de lunch vertrekt het gezelschap naar VNO-NCW voor een rondetafelgesprek met vertegenwoordigers uit het Nederlandse en Jordaanse bedrijfsleven. Na een bezoek aan het Joint Inspection Centre Schiphol vliegt de Jordaanse delegatie terug naar huis.