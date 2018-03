Maximale straf voor jongen die ouders doodde

De veertienjarige jongen uit het Friese dorp Katlijk die vorig jaar zijn beide ouders doodstak met een mes, heeft de maximale straf van twaalf maanden jeugddetentie en jeugd-tbs gekregen. Uit het vonnis van de rechtbank in Leeuwarden blijkt dat hij zijn ouders haatte en al een jaar lang erover dacht hen te doden om uit een in zijn ogen ,,uitzichtloze thuissituatie” te komen.

De rechtbank vindt dubbele moord bewezen, omdat hij vooraf een plan maakte en dat uitvoerde. Zo had hij messen geslepen en een vluchtplan gemaakt. Ook sprak hij op internet met anderen over zijn idee├źn.

Deskundigen gaan uit van een ,,mismatch” omdat de verdachte en zijn vader (63) en moeder (62) andere denkbeelden hadden. Dat leidde tot heftige conflicten. De puber, een nakomertje in een gezin met twee andere kinderen, ontwikkelde daardoor haatgevoelens.

De inmiddels bijna vijftienjarige jongen stak op 25 september zijn ouders op de overloop van hun woonboerderij, nadat hij daar anderhalf uur met een mes in de hand stiekem had zitten wachten tot ze naar bed gingen. Zijn vader kwam als eerste naar boven waarna hij hem van achteren in zijn hals stak. Daarna stak hij zijn gealarmeerde moeder neer toen zij naar boven kwam. In de vroege ochtend van die dag had hij al een uur met een mes bij hun bed gestaan.

De jongen had zijn daad na zijn aanhouding al bekend en ook gezegd dat hij daarna zelfmoord wilde plegen. Maar volgens de rechtbank is daarvan niets gebleken. Hij is een dag later aangehouden in Diepenveen, waar hij op de fiets reed, op weg naar een ‘online-vriend’. Hij had onder meer een tent, een slaapzak, een laptop en een atlas bij zich.

Uit onderzoek is naar voren gekomen dat de jongen verminderd toerekeningsvatbaar was. Hij heeft een vorm van autisme, een ontwikkelingsstoornis en hij was depressief.

De advocaat van de jongen, Robert Snorn, zegt dat de rechtbank de feiten juist heeft. Hij denkt echter niet dat de jongen ,,op een koele, berekende manier heeft gehandeld. Ik vind dat er sprake was van onmacht en radeloosheid.” De raadsman gaat met de jongen en diens voogd bespreken of hij in hoger beroep gaat.

De zaak werd vorige maand achter gesloten deuren behandeld. De opgelegde straf komt overeen met de eis van het Openbaar Ministerie.