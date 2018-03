‘Vliegverbod drones boven drinkwatergebied’

Als het aan de drinkwaterbedrijven ligt, wordt het verboden om met drones boven gebieden voor drinkwater te vliegen. Alleen de waterbeheerders en drinkwaterbedrijven zouden daar nog drones mogen gebruiken bij bijvoorbeeld inspecties van de waterbekkens, plassen en kanalen.

Arjen Frentz van de Vereniging van waterbedrijven Nederland (Vewin) pleit daar donderdag voor tijdens een hoorzitting over drones in de Tweede Kamer. Drones zijn volgens Vewin een risico voor de continuïteit van de drinkwatervoorziening. Zo kan de accu van een in een spaarbekken neergestorte drone de kwaliteit van het drinkwater aantasten. En wie kwaad in de zin heeft, kan met een drone giftige stoffen of organismen in het water dumpen en daarmee de spaarbekkens beschadigen.

,,Om de continuïteit van de drinkwatervoorziening te beschermen moet de huidige regelgeving worden aangevuld met een vliegverbod voor vluchten boven spaarbekkens, infiltratieplassen en punten waar drinkwaterbedrijven oppervlaktewater innemen om drinkwater van te maken “, aldus Frentz.