300 miljoen voor verminderen CO2-uitstoot

De regering trekt vanaf dit jaar jaarlijks 300 miljoen euro uit om de uitstoot van CO2 terug te dringen. Het geld zal dit jaar onder meer worden gebruikt om woonwijken in onder meer Groningen van het aardgas af te krijgen. Het streven is om vanaf 2021 elk jaar 30.000 tot 50.000 woningen van het aardgas af te krijgen.

Om woonwijken aardgasvrij te maken is 90 miljoen euro beschikbaar. Daarnaast is het geld onder meer bedoeld voor aardwarmteprojecten en om de CO2-uitstoot in de landbouw en industrie te verlagen. Om de uitstoot in de glas- en tuinbouw aan te pakken is er 30 miljoen vrijgemaakt. Voor de transportsector is 15 miljoen beschikbaar voor bussen en vrachtwagens op waterstof.