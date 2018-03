Commissievoorzitter neemt het op voor Nijhuis

Nederland heeft in het algemeen meer topvrouwen nodig, maar in sommige gevallen is het precies andersom. ,,Schiphol is nu juist een voorbeeld waar de wettelijke streefcijfers heel goed worden nageleefd”, zegt Caroline Princen, voorzitter van de commissie die eerder deze week nog pleitte voor een afdwingbaar quotum voor topvrouwen.

Ze reageert op uitlatingen van vertrekkend Schipholbaas Jos Nijhuis. Die zorgde vrijdag voor veel ophef door in de Volkskrant te stellen dat voor zijn vervanging wordt gezocht naar een man, zodat er niet meer vrouwen dan mannen in de raad van bestuur komen.

Volgens Princen gaat hier om een situatie die zich bijna nooit voordoet. ,,Maar de gedachte hierachter klopt”, zegt ze. ,,Misschien is het wat onhandig gezegd, maar balans is heel erg belangrijk. Dat betekent dus ook andersom.”

In Nederland wordt al ruim vijf jaar hard gewerkt aan een wettelijk streven om de besturen en raden van commissarissen van grote bedrijven voor 30 procent uit vrouwen te laten bestaan. Minder bekend is dat het streefcijfer voor beide seksen geldt. Er moeten dus ook minstens 30 procent mannen in zo’n bestuur zitten. ,,Het gaat om diversiteit in de top, linksom of rechtsom”, aldus Princen.

In de raad van bestuur van Schiphol zitten nu twee mannen en twee vrouwen. Als er voor Nijhuis in de plaats een vrouw zou komen dan zouden de vrouwen er opeens flink in de meerderheid zijn. Nijhuis had begin februari, bij de presentatie van de jaarcijfers, daarom ook al eens gezegd dat er voor zijn opvolging bij gelijke geschiktheid voor een man zou worden gekozen.

In politiek Den Haag klonk vrijdag veel kritiek over de stelling van de Schipholbaas. ,,Een groot flauwekulverhaal”, vond minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) bijvoorbeeld. D66-leider Alexander Pechtold zei de uitspraken van Nijhuis ,,absoluut niet meer van deze tijd” te vinden. Ook minister Ingrid van Engelshoven (Emancipatie) nam afstand van zijn redenering. ,,Dat argument heb ik omgekeerd nog nooit gehoord.”