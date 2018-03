CU: financiën regeerakkoord tegen licht houden

ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers vindt dat de financiële onderbouwing van het regeerakkoord tegen het licht moet worden gehouden nu de gasinkomsten de komende jaren lager zullen worden. Dat zegt hij zaterdag in een gesprek met het AD.

De gasbaten dalen omdat de winning wordt teruggebracht naar 12 miljard kuub. In het regeerakkoord is afgesproken tegenvallende gasinkomsten op te vangen in de begroting. Dat betekent dus dat er dan elders bezuinigd moet worden.

Toen het regeerakkoord werd getekend gingen de partijen nog uit van een stabiele gaswinning en stabiele inkomsten van boven de 20 miljard kuub. Nu wordt dat een stuk lager. ,,Dat betekent dat we de gemaakte afspraken tegen het licht moeten houden. Vroeg of laat moeten we met elkaar dat gesprek aangaan”, aldus Segers.

De oppositie pleitte er vorig jaar tijdens de behandeling van de begroting van Financiën al voor om de afspraken over de gasbaten te veranderen, zodat bij tegenvallende inkomsten er niet bezuinigd zou hoeven te worden, maar de staatsschuld zou oplopen.

Segers vindt het belangrijk dat alle financiële afspraken over Groningen worden nagekomen voordat wordt gekeken naar andere extra uitgaven. Coalitiepartner CDA pleitte de afgelopen week al voor extra investeringen in de politie.

De komende weken werkt het kabinet aan de voorjaarsnota, een tussenstand van de begroting. Omdat de economie zo goed draait, heeft het kabinet meer inkomsten dan begroot in het regeerakkoord.