Extra mogelijkheden om DNA af te staan

Wie ondanks een oproep nog geen DNA heeft afgestaan in het onderzoek naar de dood van Nicky Verstappen, krijgt daartoe nu extra mogelijkheden. Mannen die in Nicky’s voormalige woonplaats Heibloem niet reageerden op een oproep, kunnen donderdag alsnog DNA afstaan in het politiebureau in Heythuysen. En mannen die zich in Zuid-Limburg na een eerdere oproep niet meldden, kunnen onder meer terecht in een nieuwe DNA-afnameplek in Kerkrade.

Daarnaast kunnen ze ook wangslijm afstaan in twee bestaande afnameplekken in Brunssum en Heerlen. De DNA-afname in Landgraaf stopt.

Het onderzoeksgebied wordt de derde week sinds het begin van de DNA-afnames uitgebreid. Zo’n 4000 mannen zijn sinds 1998, het jaar waarin Nicky dood werd gevonden op de Brunssummerheide, verhuisd, met name richting Kerkrade en Heerlen. Zij zijn uitgenodigd om komende week DNA af te staan.

De elfjarige Nicky werd in augustus 1998 tijdens een zomerkamp dood aangetroffen. Een dader is nooit gevonden.