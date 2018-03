Graafwerkzaamheden oorzaak stroomstoring

Graafwerkzaamheden in de Daniël Stalpertstraat in Amsterdam-Zuid hebben gezorgd voor een kettingreactie waardoor de stroom in een groot deel van de buurt is uitgevallen. Dat meldt de politie. Bij het Weteringcircuit is een persoon door kortsluiting gewond geraakt. Hij is met brandwonden naar een ziekenhuis overgebracht.

Een medewerker die stond bij de graafwerkzaamheden, waarbij een elektriciteitskabel is geraakt, is aan de dood ontsnapt. Hij bleef ongedeerd, maar staat nog wel te trillen op zijn benen, aldus een politiezegsman.

Door de werkzaamheden ontstond een kettingreactie waardoor op meerdere plekken kortsluiting onstond, aldus de brandweer. In een stroomverdeelkast in de Quellijnstraat had een explosie plaats en brak brand uit.