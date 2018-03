Klaas Otto blijft weg van proces

Klaas Otto, oprichter van motorclub No Surrender, is vrijdag niet in de extra beveiligde zaal van de rechtbank in Rotterdam verschenen voor het bijwonen van zijn eigen proces. Otto heeft afstand gedaan van zijn recht te verschijnen, aldus de rechtbank. Waarom Otto (50) in zijn cel is gebleven is vooralsnog onduidelijk. Hij wordt verdacht van afpersing, bedreiging, mishandeling, brandstichting en witwassen.

Voor de inhoudelijke behandeling van Otto’s zaak zijn meerdere dagen uitgetrokken. De Brabander zit al ruim anderhalf jaar in voorarrest.

Otto’s Advocaat Louis de Leon heeft vrijdag aan het begin van de zitting aangekondigd dat hij een betoog wil houden dat ,,mogelijk verstrekkende gevolgen” kan hebben voor het verdere, geplande verloop van het proces, zei hij. Otto wordt er onder meer van verdacht dat hij vanuit zijn cel een aanslag op het leven van officier van justitie Greetje Bos heeft beraamd. Hij ontkent dat.

In de zaak tegen Otto werden ook onder meer zijn zoon, zus, schoonzoon en vriendin opgepakt, net als zijn voormalige advocaat. Met Otto staat medeverdachte Janus de V. terecht. Hij verkeert op vrije voeten en is vrijdag wel in Rotterdam komen opdagen.