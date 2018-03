Leefbaar en FVD: hardere aanpak haatpredikers

Leefbaar Rotterdam en Forum voor Democratie (FVD) Amsterdam willen dat de overheid veel harder optreedt tegen haatpredikers. Daarom willen deze politieke partijen dat imams worden geregistreerd en gescreend door de veiligheidsdiensten. Ook moeten locaties waar haatpredikers optreden direct worden gesloten. De twee partijen vinden dat burgemeesters hier een grotere rol in moeten spelen.

Dat staat in de gezamenlijke Agenda Deradicalisering die de partijen in Rotterdam hebben gepresenteerd. In deze agenda staan tien concrete beleidspunten om ,,radicalisme en islamisering tegen te gaan.” Leefbaar Rotterdam (LR) en FVD werken nauw samen tijdens de gemeenteraadsverkiezingen. Zo zijn er gezamenlijke verkiezingsbijeenkomsten en heeft FVD, dat niet meedoet in Rotterdam, een alliantie gesloten met LR.

,,Burgemeesters moeten veel meer lef tonen”, zegt Joost Eerdmans van LR. ,,Waarom wordt een café waar 3 gram cocaïne wordt aangetroffen wel gesloten, maar grijpt een burgemeester niet in als er geradicaliseerd wordt vanuit een moskee? In Eindhoven heeft de burgemeester haatpredikers geweigerd omdat de openbare orde in het geding was.”

,,Imams die haat en intolerantie prediken hebben geen plek in onze gemeenten”, zegt lijsttrekker Annabel Nanninga van FVD Amsterdam. Verder willen de twee partijen dat moskeeën niet meer met buitenlands geld gefinancierd mogen worden. ,,Gebruik de wet Bibob om de financiering van de religieuze instellingen transparant te maken.” Er moeten ook geen vergunningen afgegeven voor moskeeën waarvan de financiering onduidelijk is.

Ook willen FVD en LR dat gemeenten niet langer met de Turkse regeringsdienst Diyanet samenwerken. ,,Diyanet stuurt jihadpreken naar Nederland en is zeker geen spreekbuis voor Turkse Nederlanders”, zegt de lijsttrekker van Leefbaar Rotterdam wiens partij waarschijnlijk weer de grootste wordt van Rotterdam.

Eerdmans en Nanninga willen ook dat moskee-internaten worden doorgelicht vanuit de gemeente.. ,,Er zijn te veel misstanden. Wij willen weten wat daar gebeurt. Zowel op gebied van inhoud als methodes van onderwijs. Wordt daar opgeroepen tot radicalisme? Worden er lijfstraffen uitgedeeld? En hoe staat het met de ongelijkheid tussen jongens en meisjes?”