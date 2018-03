Er werd afgelopen zaterdag nog volop geschaatst. Maar dit weekend kunnen we heel andere temperaturen verwachten. Met zaterdag maxima van 12 graden in het noorden, 15 in de Randstad en 17 in Limburg wordt morgen de warmste dag van het jaar tot nu toe. Zondag valt de temperatuur met 10-15 graden een graadje lager uit. Het is daarbij bewolkt en behoorlijk nat.

Vrijdag wordt het slechts 7 graden op de Wadden tot 11 in het zuidoosten. Wel is het best aangenaam weer met weinig wind en zeker in de ochtend veel zonneschijn. In de middag neemt de bewolking wat toe en aan het einde van de dag kan in het zuiden lokaal wat motregen vallen.

Zaterdag stroomt met een matige zuidenwind zeer zachte lucht naar ons land. In de ochtend is het bewolkt met lokaal wat regen. Daarna trekt de meeste regen naar het noordoosten weg en kan zo nu en dan kortstondig de zon schijnen.

Middagtemperatuur morgen normaal voor eind april

De maximumtemperatuur wordt zaterdag pas aan het einde van middag bereikt en komt uit op 12-13 graden in Friesland en de Kop van Noord-Holland, 15-16 graden in Zuid-Holland, Utrecht en Gelderland en 17 graden in het zuidoosten.

Normaal ligt de middagtemperatuur in deze tijd van het jaar rond 8 graden. De verwachtte 15 graden voor het midden van het land is een normale middagtemperatuur voor eind april.

Zondag ook zacht, maar wel bewolkt en nat

Een zuidenwind zorgt zondag opnieuw voor relatief hoge temperaturen. Het wordt dan 10 graden in het noordwesten, 14 in het midden van het land en lokaal 16 langs de oostgrens. De bewolking overheerst en de zon is niet of nauwelijks te zien. Ook valt flink wat regen.

Volgende week is het wisselvallig met maxima tussen 9 en 13 graden. Dinsdag en woensdag is het droger en met wat zon is het prima weer.