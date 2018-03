Meldpunt voor ontoegankelijkheid stemlokaal

Mensen met een lichamelijke, visuele, verstandelijke of psychische beperking die problemen ervaren bij het stemmen op 21 maart kunnen met hun klachten terecht bij een speciaal meldpunt. Het meldpunt is een initiatief van het College voor de Rechten van de Mens.

Vooral mensen met een visuele beperking en mensen met een verstandelijke beperking hadden vorig jaar grote moeite met het uitoefenen van hun stemrecht, bleek na onderzoek van het college. Ze hadden bijvoorbeeld problemen met het lezen en invullen van het stembiljet of het lezen van verkiezingsprogramma’s. Bovendien waren nog niet alle stemlokalen en stemhokjes toegankelijk voor mensen in een rolstoel of scootmobiel.

Het college riep daarom de overheid, gemeenten en politieke partijen op ervoor te zorgen dat de gemeenteraadsverkiezingen toegankelijk zijn voor iedereen.