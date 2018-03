Minister: flauwekulverhaal van baas Schiphol

,,Een groot flauwekulverhaal”. Dat vindt minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) van de uitspraak van Schipholbaas Jos Nijhuis, die vrijdag in de Volkskrant aangaf dat zijn vervanger sowieso een man moet worden omdat er anders te veel vrouwen in het bestuur zouden komen.

Het staat Nijhuis vrij dit soort uitspraken te doen, aldus de minister, maar zij vindt het ,,een slecht verhaal”. ,,Er wordt nergens bezwaar gemaakt als er in een raad van bestuur meer mannen zitten dan vrouwen. Ik vind het echt onzin.”

Ook elders in Den Haag werd geërgerd – en af en toe sarcastisch – gereageerd op de redenering van Nijhuis. ,,Zo is het wel genoeg met de vrouwtjes’’, schertst PvdA-leider Lodewijk Asscher op Twitter. Zijn partijgenoot Henk Nijboer heeft een debat aangevraagd. Kamerlid André Bosman (VVD) noemt de ,,voorkeur voor mannelijke bestuurders negentiende-eeuws’’. Kathalijne Buitenweg (GroenLinks) spreekt van een ,,quotum voor mannen”. ,,De nieuwe baas van Schiphol wordt een man omdat 50% vrouwen de max is. Is 50% mannen dan ook het maximale?”

De Nederlandse staat is grootaandeelhouder van Schiphol. Minister Wopke Hoekstra (Financiën) werd vrijdagochtend ook naar de uitspraken gevraagd, maar leek weinig zin te hebben zich in de discussie te mengen. ,,Ik ga niet alle uitspraken van iedereen bij elke staatsdeelneming becommentariëren.” Verder zei hij dat voor de vervanging van Nijhuis wordt gezocht naar een alleskunner, ,,We zijn bij Schiphol zoals op veel plekken op zoek naar een schaap met vijf poten”, aldus Hoekstra. ,,Maar ik ga het verder aan de raad van commissarissen laten wanneer ze daar uitspraken over doen.”