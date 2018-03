Minister: zorgvuldig omgegaan met islamcritica

Het vrije woord is door de onenigheid over de beveiliging van een Franse islamcritica op bezoek in Nederland niet in gevaar geweest, vindt minister Ferd Grapperhaus (Veiligheid). Hij wijst erop dat de politie de veiligheid heeft bewaakt bij het optreden van Zineb El Rhazoui donderdagavond in het Amsterdamse debatcentrum De Balie.

De directeur van De Balie maakte zich boos dat de Franse beveiligers van de ernstig bedreigde El Rhazoui geen toestemming kregen haar gewapend te begeleiden en Nederland haar zelf ook niet wilde beveiligen. Grapperhaus spreekt dat niet tegen, maar houdt vol dat de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) ,,dat heel zorgvuldig heeft afgewogen”. ,,Vervolgens is verwezen naar de lokale politie en uiteindelijk heeft die wel degelijk een taak op zich genomen voor de veiligheid.”

El Rhazoui wordt in eigen land zwaar beveiligd. Ze werkte bij het satirische tijdschrift Charlie Hebdo toen daar in 2015 door een terroristische aanslag twaalf mensen om het leven kwamen.